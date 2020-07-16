Ustaya veda

Önceki gün hayatını kaybeden Ağaoğlu için dün Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, yakınları ve bazı edebiyatçılar katıldı. Törende taziyeleri Ağaoğlu’nun erkek kardeşinin eşi Serpil Sümer ile yeğenleri Fuat Sümer ve Müjen Anıç kabul etti.

YENGEM DEĞİL, ABLAM GİBİYDİ

Sümer, “O benim yengem değil, ablamdı. Ömrümün yarısı onunla geçti, ablam gibiydi. Bütün seyahatleri beraber yaptık. Çok üzgünüm” dedi. Ağaoğlu’nun naaşı, Kocatepe Camii’nde kılınan namazın ardından, omuzlarda taşınarak cenaze aracına kondu. Ağaoğlu’nun cenazesi, öğle namazının ardından kılının cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

KİMDİR?

Adalet Ağaoğlu, 23 Ekim 1929’da Ankara Nallıhan’da dünyaya geldi. Babası, kumaş tüccarı Hafız Mustafa Sümer’di. Annesi Saraybosna göçmeni bir ailenin kızı. İlkokuldan sonra üç erkek kardeşin arasındaki tek kızını Adalet’i de okutabilmek için aile Ankara’ya yerleşti. Ortaöğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. İlk defa 1946’da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. İlk romanı ‘Ölmeye Yatmak’, 1973’te yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. ‘Ölmeye Yatmak’, daha sonra yazdığı ‘Bir Düğün Gecesi’ (1979) ve ‘Hayır’ (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. ‘Fikrimin İnce Gülü’ romanı hakkında, “askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif (küçük düşürmek)” suçlamasıyla hakkında 1981 yılında dava açılan Ağaoğlu, iki yıl süren davanın ardından aklandı.