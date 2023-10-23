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Ustaya son veda

Güncelleme Tarihi:

#Posta Gazetesi#Rauf Tamer#Emir Tamer
Ustaya son veda
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 07:00

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayatını kaybeden Posta Gazetesi’nin başyazarı Rauf Tamer, siyaset ve basın camiasından çok sayıda ünlü ismin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Posta Gazetesi’nin başyazarı, medya dünyasının duayenlerinden Rauf Tamer, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Rauf Tamer’in cenaze namazı Zincirlikuyu Camisi’nde dün öğle namazının ardından kılındı. Cenaze namazına siyaset ve medya dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

SON NEFESİNE KADAR ÇALIŞTI

Rauf Tamer’in oğlu Emir Tamer, taziyeleri kabul ederken, “Söylenecek bir şey yok. Babam 86 yaşında son yazısını yazdıktan sonra, son ana ve son nefesine kadar çalışarak, yazısını teslim ettikten sonra vefat etti. Dile kolay, 64 senedir basın emekçisiydi. Gazetecilik yaptı. 64 yıl Türkiye’de bu mesleği yapıp, bu kadar sevilip sayılan bir insan olmak, babam hakkında her şeyi söylüyor zaten. Çok mesaj aldık. Allah okurlarından, sevenlerinden razı olsun” dedi. Rauf Tamer’in cenazesi, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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GAZETECİLİKTE 64 YIL

Rauf Tamer, 1937 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. Üniversite döneminde gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi’nde spor muhabiri olarak başlayan Tamer, Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Tercüman ve Bugün gazetelerinde çalıştı. Posta Gazetesi’nde başyazarlık yapan Rauf Tamer, 2010 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Rauf Tamer’in, ‘Pazar Kahvesi/Birkaç Resim’,‘Düzene Çekidüzen/Kavgamız’, ‘Solun Namusu’, ‘Taş, Baş ve Aş’, ‘Öbür Taraf’, ‘Sözün Kısası’ isimli 6 kitabı vardı.

 

 

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#Posta Gazetesi#Rauf Tamer#Emir Tamer

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