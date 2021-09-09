‘Üstat’ siyasetçi uğurlandı

TBMM Şeref Kapısı’nda düzenlenen törene Özdemir’in ailesi, yakınları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, eski TBMM başkanları Köksal Toptan ve Bülent Arınç, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile bazı milletvekilleri ve Meclis çalışanları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Özdemir, Gölbaşı Mezarlığı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. Maliye kökenli bürokratlardan olan Özdemir, ANAP listesinden seçilerek girdiği TBMM’de yapıcı üslubu ve uzlaşmacı tavırlarıyla rakibi siyasetçilerce bile “üstat” olarak anıldı. Maliye müfettişliği, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Maliye ve Gümrük Müsteşarlığı gibi üst düzey görevlerde bulunan Özdemir, TBMM’de uzun yıllar Plan-Bütçe Komisyonu Başkanlığı yaptı.

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