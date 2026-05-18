Canını tehlikeye attı: Ustanın yöntemi şaşkına çevirdi... 'Müşteriyi 40 bin lira masraftan kurtardık'

Olay, dün Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi’nde meydana geldi. Arızalanan kamyoneti kontrol eden tamirci, sorunun kaynağını bulabilmek için aracın ön kısmına çıktı.

Seyir halindeki kamyonetin ön kaputunun altına yatıp, ilerleyen tamircinin tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

‘MAZOT KAÇAĞINI BULMAK İÇİN YAPTIM’

Arızayı tespit etmek için böyle bir yöntem uygulamak zorunda kaldığını belirten Mesut Torun (40), “Arabada bir mazot kaçağı vardı. Durduğu yerde kaçırmıyordu araç, mecbur yüke bindiği zaman kaçırıyordu. Bunu da test etmek için haliyle arabayı çalışır vaziyette denemek lazımdı. O yüzden böyle bir işe kalkıştık.

Fazla gezmedik aslında, gezdiğimiz 300-350 metre arasıydı. Sonuçta arızayı bulduk, müşteriyi de 40 bin lira maliyetten kurtardık. Görüntüleri ben de sonradan gördüm. Akşamüstü gördüm. Şaşırdım ama bir yandan da iyi oldu.

Güzel yorumlar vardı, bizim maksadımız işimizi iyi yapalım, onun için yaptık yani bu işi de. Çok nadiren ara sıra böyle bulamadığımız arızalar olduğu için yapıyoruz. Orada zaten benim el kısmım içeride, el kısmım oraya bağlıydı zaten.” dedi.