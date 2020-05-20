Usta Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Ustanın Zıt Anlamlısı

Pek çok farklı zanaat üzerinden o işin inceliklerini öğrenerek, bütün özellikleri üzerinden tecrübeli şekilde uygulayan kişiler için usta kelimesi kullanılır. Bu kelimenin zıttı olarak ise, ‘acemi’ sözcüğü ele alınmaktadır. Tam tersi olarak herhangi bir iş üzerinde henüz tecrübe kazanmamış ve işin inceliklerini öğrenememiş kişilerdir.

Usta Zıt Anlamlısı

Usta kelimesi pek çok farklı alan üzerinden bireysel ya da toplumsal ve ülke adına kullanılabilmektedir. Böylece hem gerçek hem de mecaz anlam üzerinden değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda Usta kelimesine karşılık olarak, ‘acemi’ sözcüğünün zıt anlamlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

‘’Usta işini biliyor yemek harika olmuş.’’

‘’Bu işte daha çok acemi.’’

Bu şekilde daha pek çok farklı alanda usta kelimesi ile beraber zıt anlamlısı olarak acemi sözcüğünü değerlendirmek mümkün. Aynı zamanda ustalık ya da acemilik gibi birçok değişik türemiş sözcük üzerinden ne kullanabilirsiniz.