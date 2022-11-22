Usta gazeteciye veda! ‘Hıncal’ın Yeri’ boş kaldı

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GAZETECİ, yazar, spor yorumcusu Hıncal Uluç, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve ameliyat olmuştu. Bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu ağırlaşan Hıncal Uluç, önceki gece yaşamını yitirdi. 1960’lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Uluç, 32 yıldır Sabah gazetesinde köşe yazıyordu.

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HABERE ADANAN ÖMÜR

1 Kasım 1939’da Kilis’te dünyaya gelen Hıncal Uluç, Ankara Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde devam etti. Uluç, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçip buradan mezun oldu. Gazeteciliğe 1957’de Ankara’da Yenigün gazetesinin spor servisinde başladı. 1967 yılında Yankı gazetesinde görev aldı. 1990’da Sabah gazetesinde köşe yazılarına başlayan, meslek hayatı boyunca birçok dergiye ve televizyon programına imza atan Hıncal Uluç,A Spor’da da yorumculuk yapıyordu.

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CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Uluç’un cenazesi bugün saat 11.15’te Sabah gazetesinin önüne getirilecek.Uluç, törenden sonra öğle vakti Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak CENAZE namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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ERDOĞAN’DAN TAZİYE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Hıncal Uluç için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yayımladığı taziye mesajında “Spor basınımızın duayen isimlerinden, GAZETECİ, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç’un vefatını üzüntüyle öğrendim. 83 yaşında hayatını kaybeden Hıncal Uluç’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum” dedi.