Usta gazeteciye veda

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Mesleğe 17 yaşında cemiyet hayatını fotoğraflayarak başlayan gazeteci Denizaşan için İstanbul’daki Üsküdar Şakirin Camisi’nde tören düzenlendi. Duayen gazetecinin sevenleri ile meslektaşlarının katıldığı törende Denizaşan’ın kızı Arin Denizaşan taziyeleri kabul etti. Arin Denizaşan yaptığı açıklamada, “Babam en çok genç gazetecileri severdi.

Genç meslektaşlarını heyecanla takip ederdi. Gazetecilik mesleğini onlara devretti” dedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Güngör Denizaşan,1967 yılında Gazette 13’ü çıkartmaya başladı. 507 sayı boyunca gazeteyi çıkaran Denizaşan, yakalandığı Parkinson hastalığı nedeniyle son günlerinde işini yapamaz olmuştu. Yaklaşık 2 ay hastanede tedavi gören usta gazeteci, geçen perşembe günü hayatı kaybetmişti.