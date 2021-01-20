Usta gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir hayatını kaybetti

Usta gazeteci ve akademisyen Zafer Özdemir genç yaşta hayatını kaybetti. Özdemir'in vefat haberini ise gazeteci Mevlüt Yüksel, duyurdu.



Yüksel, "Türk medyasının ve Beykoz Üniversitesi’nin başı sağolsun... Gazeteci ve akademisyen arkadaşımız Zafer Özdemir’in,tedavi gördüğü Gebze John Hopkins Anadolu Hastanesi’nde,biraz önce vefat ettiğini öğrendim. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Cenaze yeri ve zamanını duyuracağım" notunu düştü

ZAFER ÖZDEMİR KİMDİR?



Zafer Özdemir mesleğe 1986 yılınd polis muhabiri olarak mesleğe adımını attı. O dönemde bir çok basın kuruluşunda muhabirlik veyazı işleri yönetimlerine kadar çeşitli görevlerde bulundu.

Son yıllarda iş dünyasına adım atan ve özel bir üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Özdemir iletişim mesleğinin inceliklerini öğrencilerine aktardı.