Usta gazeteci Sami Kohen ölümünün 1'inci yılında anıldı

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Milliyet Gazetesi'nde 66 yıl boyunca diplomasi ve dış haberlerle ilgili yazı ve haberlere imza atan Sami Kohen, 18 Ekim 2021 yılında 93 yaşında hayata veda etti. Usta isim için bugün saat 14.00'da Demirören Medya Center'da anma töreni düzenlendi. Törene Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen Aldiş, oğlu Alp Kohen, gelini Seda Kohen, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü, Emekli Londra Büyükelçisi Özdem Sanberk, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Demirören Medya Center çalışanları ve Demirören Medya Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Program Sami Kohen'in hayatının anlatıldığı film ile başladı. Ardından Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü ve Sami Kohen'in kızı Jale Kohen Aldiş kürsüye gelerek konuşma yaptı.



Kürsü konuşmalarının ardından Emekli Londra Büyükelçisi Özdem Sanberk, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü koordinatörlüğünde Sami Kohen'i anlatan konuşmalar yaptı.





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"YAZDIKLARINDAN HİÇ ŞÜPHE EDİLMEDİ"

Anma töreninde konuşan Sami Kohen'in kızı Jale Kohen Aldiş "Babam vefat ettiğinde yaşı 93'tü. Bu fiziki yaşıydı. Gazeteci olarak enerji yaşı ise 30 ile 35 yaş arasındaydı.





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Bir de ruh yaşı vardı ki, o 18. Kimse ona yaşını veremezdi çünkü onun atom karınca edasında bir enerjisi vardı. Vefat edeli bir yıl oldu. Ne kadar çabuk geçtiğinde inanmakta zorlanıyorum. Bizden ayrılırken babamla ilgili o kadar çok yazı yazıldı, o kadar güzel sözler söylendi ki bir gazeteci olarak tek başına bir müessese oldu. Mesleğine olan tutkusu, çalışkanlığı, bitmek tükenmeyen merakı, çalışma titizliği, her şeyi iki kere kontrol etmesi dolayısıyla söyledikleri ve yazdıklarının doğruluğundan hiç şüphe görülmediği anlatıldı. Türkiye'yi dünyaya tanıtmak misyonu üstlenmesinde diplomat kişiliğine değinildi. Dışişleri dahil pek çok yabancı kurum tarafından referans sayıldı. Hep fikrine başvur uluduğundan her zaman objektif yaklaşımından ve basında ne kadar saygı gösterildiğinden bahsedildi. Bir sprinter değil de bir maratoncu benzetmesi yapıldı. Karınca gibi çalışkan olduğu ve naifliği anlatıldı" dedi.

Milliyet Gazetesi Dış Haberler Müdürü Levent Köprülü, Sami Kohen'in 'Milliyet çok değerli bir markadır' sözünü hatırlatarak, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine üstün başarı belgesi verirken benzeri bir ifade kullanmış ve Sami Kohen'i eskimeyen bir marka olarak takdim etmiştir. Açık söylemek gerekirse dün gibi hatırlıyorum. Tören sonrasında haber yapılacağı zaman telefon etmiş ve Levent 'Bu cümleyi mutlaka kullanın' demişti. Onu tabi ki, kırmadık ama ondan sonra konuşmalarında o cümle her zaman bir başlangıç noktasıydı. Gerçekten çok büyük bir markaydı. Aramızda genç arkadaşlarımız var. Sami Bey'in söylemiş olduğuyla, Sami Bey'in büyük bir marka oluşu ile ilgili arasında bir bağlantı kuramamış olabilirler. Bir insan düşününki gazetenin kuruluşundan itibaren son nefesine kadar gazeteyle birlikte yaşayan o gazete için emek veren ve ilk günkü gibi heyecan içeresinde olan bir insandı" diye konuştu.





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Sami Kohen 1928 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Gazeteci Albert Kohen'in oğludur. Kohen babasının 1939-1949 yılları arasında Ladino ve Fransızca dillerinde çıkarttığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'nin Sesi) gazetesini babasının vefatından sonra Türkçe olarak önce "Türkiye'nin Sesi" ve sonra "Haftanın Sesi" adları altında yayınladı. Ardından Tan, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gazetelerinde çalıştı. 1954 yılında Milliyet Gazetesi'ne katıldı. 1960 yılında eşi Mirka ile evlendi. Jale ve Alp adında iki çocuk dünyaya geldi. 1954 yılından ölümüne kadar aralıksız olarak Milliyet Gazetesi'nde yazarlık yaptı. (