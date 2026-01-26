Usta gazeteci Reha Öz yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

Cumhuriyet, Söz, Güneş ve Milliyet gazetelerinde çalıştıktan sonra 1995-2018 yılları arasında Hürriyet’te haber müdürlüğü görevini yapan Öz, emekli olduktan sonra Didim’e yerleşmişti. Mavişehir Mahallesi Denizli Öğretmenler Sitesi’nde yaşayan Öz, geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öz’ün cenaze programının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

SAYISIZ ÖDÜLÜN SAHİBİ

İstanbul’da 1948’de doğan Öz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nü 1973 yılında bitirdikten sonra Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 1975’te ‘1951’den 1974’e Dünya Güreşinde Türkler’ adlı yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Spor İnceleme Dalında başarı ödülü, 1978’de ise aynı yarışmada ‘Çırak Denen Ağır İşçiler’ yazısıyla inceleme ödülü aldı. 1982’de Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Yılın Gazetecisi Yarışmasında ‘Abdi İpekçi Cinayeti Dosyası’ ve ‘Hapı Yutanlar’ adlı yazılarıyla inceleme-araştırma dalında başarı ödülü kazandı.

1979 yılında ‘Kitabın Öyküsü’ adlı bir çocuk romanı ile 1989 yılında yaşama hakkını konu edinen araştırma- inceleme eserleri ‘Ben Devletim İşkence Ederim’ ve ‘Ben Devletim Asarım’ kitapları yayımlandı. ‘Dünya Kocaman Bir Güvercin Oluyordu’ adlı öyküsü ‘Dünya Bir Güvercin’ adıyla tiyatro oyunu yapıldı. Öz’ün öykülerinin yer aldığı ‘4 dakika 58 saniye’ kitabı 2008 yılında yayımlandı.