Usta gazeteci Kenan Akın’a hazin veda

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken, salgın bir yandan da can almaya devam ediyor. Önceki gün hayatını kaybeden 254 kişi arasında 76 yaşındaki duayen gazeteci Kenan Akın da vardı. Mardin’deki lise yıllarında gazeteciliğe başlayan ilgisi yıllar içinde engin tecrübelerle dolu bir kariyere dönüşmüştü. Akın, virüs tedavisi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kenan Akın profesyonel gazeteciliğe ilk adımını 1961’de Tercüman gazetesinde attı. Bir taraftan İstanbul Üniversitesi’nde gazetecilik eğitimi alıyor bir taraftan da sahada habercilik yapıyordu. 27 Mayıs’ın etkisindeki Türkiye’de politik ortam gergindi. Gazetecilik kariyeri devam ederken sağ görüşün fikri önderlerini de takip etti. 80’li yılların başında Tercüman’ın hem yayın danışmanı hem de etkili isimlerinden biriydi.

TELEVİZYON DÖNEMİ

Kısa bir dönem devrin popüler gazetelerinden Güneş’te çalıştıktan sonra Türkiye gazetesine geçti. Burada genel yayın yönetmeni olarak da görev yaptı. Özel televizyonların açıldığı 90’lı yıllarda TGRT’nin kurucularından ve yöneticilerinden biri oldu. Televizyon programları yaptı. Yazılarında Ortadoğu meselelerini özellikle Filistin halkını ve Kudüs’ü gündemde tuttu. Azerbaycan, Kafkaslar ve Libya ile yakından ilgiliydi. Üniversitelerde gazetecilik dersleri verdi. Son olarak Yeniçağ’da yazıyordu. 9 kitabın ve çeşitli meslek örgütlerinden alınmış 14 ayrı ödülün de sahibiydi.