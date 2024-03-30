Usta gazeteci hayatını kaybetti

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SİİRT’te Cumhur Kılıççıoğlu’nun 1964 yılında kurduğu Siirt Mücadele gazetesi, 1977 yılında günlük yayından haftalığa, 2012 yılında da basılı yayınlara ara verip dijitale geçti. Gazetenin İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Cumhur Kılıççıoğlu, 2021’de Alzheimer hastalığına yakalanınca, gazetenin kapısına kilit vurup, tedavi için çocuklarının yanına İzmir’e taşındı. 3 yıldır tedavi gören Kılıççıoğlu, 25 Mart’ta 85 yaşında hayatını kaybetti. Kılıççıoğlu’nun cenazesi, memleketi Siirt’te Zevye Mezarlığı’nda defnedildi.

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Siirtli gazeteciler, Cumhur Kılıççıoğlu ’nun ofisini ‘Basın Müzesi’ haline getirmek istiyor.

‘KATKI SUNACAK’

Siirt Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Yılmaz Aksu, Kılıççıoğlu’nun kapalı olan ofisinin ‘Basın Müzesi’ olarak açılması için girişimde bulunacaklarını söyledi. Kılıççıoğlu’nun yaşadığı sürede kentte araştırma yapacak gazeteci ve akademisyenlere büyük kaynaklar sunduğunu belirten Aksu, “Cumhur Ağabey değerli bir insandı. Ünü Türkiye’nin dışına yayılan bir insandı. Mücadele gazetesi Siirt’in bütün sorunlarını, dertlerini anlatan bir gazeteydi. Siirt’e gelip de araştırma yapmak isteyen gazeteciler ve akademisyenler ilk önce Cumhur Ağabey’e uğrardı. Çünkü gerçekten büyük bir birikimi vardı. O insanlara müthiş bir kaynak sunardı” dedi.

Kılıççıoğlu’nun maddi beklenti içerisinde olmadan gazetesini çıkardığını ifade eden Yılmaz Aksu, “Cumhur Ağabey, buradaki gazetecilere önemli katkılar sundu. Ofisinin bir müze olarak kullanılması, arşiv gazetelerinin halka açık bir şekilde sunulması, Siirt’imizin kültürüne, sanatına büyük bir katkı sunmuş olacak. Böyle bir girişime ailesi de destek verirse, elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.