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Haber Giriş: 19.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Usta gazeteci hayatını kaybetti

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Usta gazeteci hayatını kaybetti
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Uzun süredir kanser tedavisi gören Türk basınının usta kalemlerinden Bekir Coşkun (75) dün akşam Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

1945 yılında Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1974’te foto muhabiri olarak işe başladı. Polis ve parlamento muhabirliği de yapan Coşkun, daha sonra Günaydın gazetesinde “Dokuzuncu Köy” adlı köşesinde yazarlığa başladı. Sabah, Hürriyet, Habertürk ve Cumhuriyet gazetelerinde de yazarlık yapan Coşkun, 6 yıldır Sözcü gazetesinde yazıyordu. 2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece gazetedeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu. Çoşkun’un “Dövlet”, “Avukatımı İstiyorum”, “Pako’ya Mektuplar” ve “Ben Pako” adlı dört kitabı bulunuyor. Cenaze namazı salı günü Bilkent Cami’sinde kılınacak olan Coşkun memleketi Şanlurfa’nın Tülmen Köyü’nde defnedilecek. 

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