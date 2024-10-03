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Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni

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#Güneri Cıvaoğlu#Cenaze#Son Yolculuk
Usta gazeteci Güneri Cıvaoğluna veda töreni
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 11:13

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Türk basınının duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetmişti. Güneri Cıvaoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cıvaoğlu için Demirören Medya Center’da, Milliyet gazetesi binası önünde veda töreni düzenleniyor.

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Güneri Cıvaoğlu, İstanbul’da önceki gün sabah saatlerinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cıvaoğlu için bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

İlk tören saat 11.00’de Demirören Medya Center’da, Milliyet gazetesi binası önünde düzenleniyor.

Cıvaoğlu’nun naaşı, ardından Teşvikiye Camii’ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1939 yılında Ankara’da doğan Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1963 yılında Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Ardından Akis dergisi, TRT, Güneş ve Sabah gazeteleri ile çeşitli televizyon kanallarında görev alan Cıvaoğlu, 1996 yılından bu yana Milliyet’te köşe yazarlığı yapıyordu. Meslekte 62 yılı geride bırakan Cıvaoğlu, birçok önemli habere imza atmıştı.

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#Güneri Cıvaoğlu#Cenaze#Son Yolculuk

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