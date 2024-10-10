Usta gazeteci Faruk Zabcı’yı uğurladık

Haberin Devamı

LONDRA’da 27 Eylül sabahı geçirdiği kalp krizi sonrasında kaldırıldığı hastanede 77 yaşında vefat eden Faruk Zabcı’nın cenazesi önceki gün düzenlenen töreninin ardından Türkiye’ye getirildi. Zabcı için dün İstanbul Levent’teki Afet Yolal Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni yapıldı. Törene Zabcı’nın ailesi, yakınları, dostları ile çok sayıda gazeteci katıldı. Zabcı’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Zeytinburnu’ndaki Eski Kozlu Mezarlığı’na, annesinin yanına defnedildi.

HÜRRİYET TEMSİLCİSİYDİ

1947 yılında Malatya’da doğan, 1968 yılında Galatasaray Lisesi’nden mezun Zabcı, Sultanahmet’te rehberlik yaparken tanıştığı hippilerden etkilenip cebinde sadece 200 dolarla Avrupa turuna çıktı. 1969’da Londra’ya ikinci kez gittiğinde turizm işletmeciliği eğitimi aldı. 1974 yılında Hürriyet’te haberci ve reklamcı olarak başladığı kariyerine, 1982’de Londra temsilcisi olarak devam etti. Gazetecilik kariyeri boyunca Londra’dan ve dünyanın farklı sıcak bölgelerinden Hürriyet’e haberler geçti. Zabcı, Bosna’dan Kosova’ya, Afganistan’dan Irak’a birçok krizi sahada izleyerek gelişmeleri okurlara aktarmıştı. 2020 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Zabcı, Sürekli Basın Kartı sahibiydi. Faruk Zabcı bir çocuk babasıydı.