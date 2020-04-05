Usta gazeteci de taburcu
Gazeteci Ali Sirmen 6 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu oldu.
80 yaşındaki Sirmen yaşadıklarını şöyle anlattı: “Durumdan şüphelenince Şişli Etfal Hastanesi’ne gittim. Tomografi çekildi. Kan tahlili yapıldı. Pozitif çıkınca Vehbi Koç Hastanesi’ne gittim. 5 gün boyunca tedavi uygulandı. Tedavinin sonunda nabız, ateş ve solunum durumu düzelince taburcu edildim. Kendimi iyi hissediyorum. Herkese söylüyorum: Doktorların, halk sağlığı uzmanlarının uyarılarına mutlaka uymak gerek. Karantina kurallarına uymak temel şart.”
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