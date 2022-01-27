Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan 'Gözle Yazılan Tarih'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zamErdoğan müjdeyi duyurdu: Kamu işçi maaşlarına ek zam#İran
Kıdem tazminatında yeni dönemKıdem tazminatında yeni dönem#Kıdem Tazminatı
Vitor Pereira sessizliğini bozdu Adada ortalığı karıştıran görüşme sonrası...Vitor Pereira sessizliğini bozdu! Ada'da ortalığı karıştıran görüşme sonrası...#Vitor Pereira
Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demediNeden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi#Ekrem İmamoğlu
İstanbulda karla mücadele... Erdoğandan ilk yorum: Basiretsizliktirİstanbul'da karla mücadele... Erdoğan'dan ilk yorum: Basiretsizliktir#Recep Tayyip Erdoğan
Eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybettiEski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Fed’in kararına altında ilk tepkiFed’in kararına altında ilk tepki!#Altın Fiyatları
İstanbul kar yorgunu Sürücüler iki gün sonra kontak açtıİstanbul kar yorgunu! Sürücüler iki gün sonra kontak açtı#İstanbul
İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olurİmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabı ne olur?#Ekrem İmamoğlu
Batıda Putin doğalgazı keserse hesabı Enerji güvenliği risk altında...Batı'da 'Putin doğalgazı keserse' hesabı! Enerji güvenliği risk altında...#Rusya
ABDden flaş Türkiye mesajı: NATOnun vazgeçilmez bir müttefikidirABD'den flaş Türkiye mesajı: NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir#Jeff Flake
Pastadan çıkanı görünce şaşkına döndü Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren kararPastadan çıkanı görünce şaşkına döndü! Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren karar#İnternet Alışverişi
Amaç dışı kredilere sıkı takip geliyorAmaç dışı kredilere sıkı takip geliyor#KGF
Omicron sanıp hafif geçireceğim sanan çok ama... Aman dikkatOmicron sanıp hafif geçireceğim sanan çok ama... Aman dikkat!#Omikron
Danimarkadan tarihi adım Covid-19u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldıDanimarka'dan tarihi adım! Covid-19'u kritik hastalık kategorisinden çıkarıldı#Danimarka
HABERLERGündem Haberleri

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan 'Gözle Yazılan Tarih'

#Sökmen Baykara#Fotoğraf#Gözle Yazılan Tarih
Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih

Türkiye’nin en önemli foto muhabirlerinden Sökmen Baykara’nın her döneme tanıklık eden fotoğrafları, ‘Gözle Yazılan Tarih’ adlı kitapta toplandı. 27 yıl boyunca Hürriyet gazetesi için deklanşöre basan Baykara, “Böyle bir görsel belge deposunun çekmecelerimde ya da bilgisayarımda durmasına razı olamazdım” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye medya dünyasının en renkli isimlerinden usta foto muhabiri Sökmen Baykara’nın geçmişten günümüze fotoğrafları Gazeteciler Cemiyeti’nin yayınladığı “Gözle Yazılan Tarih” isimli kitapta toplandı. 1958 yılında mesleğe Yeni İstanbul gazetesinde başlayan usta foto muhabiri, 1965 yılında kapısından girdiği Hürriyet gazetesinde emekli olduğu 1992 yılına kadar görev yaptı. Meslek hayatı boyunca birçok önemli olaya tanıklık eden, Türkiye ve dünyanın önemli isimlerini fotoğraflarına taşıyan Baykara, kitabıyla yakın tarihe görsel bir hafıza sundu.

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
İngiltere’nin ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, Türkiye ziyaretinde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal’la bir araya gelmişti.

Haberin Devamı

GÖRSEL BELGE DEPOSU

Baykara, fotoğraflarının bir basılı yayına dönüşme hikâyesini şöyle anlattı: “Her sabah yeni bir yaşama uyanma duygusuyla fotoğraf makinemi boynuma astım ve makinemin objektifinden hayatın her yönüne bakmayı bir refleks haline getirdim. Ortaya çıkan sonuç büyük bir birikimdi. Çalıştığım gazetelerde yayımlanabilmiş binlerce fotoğrafımın yanı sıra onların kat kat üstünde bir sayıyla, önümde adeta bir fotoğraf dağı yükselmişti. Bu dağın içinde ülkemin önemli bir dönemine yön ve şekil veren olaylar, kişiler duruyordu. Böyle bir görsel belge deposunun çekmecelerimde ya da bilgisayarımda durmasına razı olamazdım. On binlerce fotoğraf içinden bir seçim yaparak, kitapta toplamak, ister istemez buruk bir ayıklanmayı da gerektiriyor. Fotoğraflarımın her birinin bence özel bir önemi ve daha önemlisi arkalarında unutulmaz öyküleri var.”

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
Bülent Ecevit, olaylı bir günde, kalabalığın içinden geçmeye çalışırken.

KAFATASIM KIRILDI, MAKİNEMİ KORUDUM

Sökmen Baykara, mesleğe başlama hikâyesini ise şu sözlerle ifade etti: “Babam polis memuru. Görev dolayısıyla Antalya’ya taşındıktan sonra 1 Kasım 1936’da doğmuşum. 16 yaşında yaptığım bir motosiklet kazası bende derin izler bıraktı. Hastanede hiçbir hayat belirtisi vermeyince beni usulca morga taşımışlar. Morgdan başımı kaldırınca yaşadığımı kimseye inandıramadım. Fotoğrafla 18 yaşında bana emanet edilen bir makine sayesinde tanıştım, çektiğim fotoğraflarla harçlık kazanamadım ama fotoğraf tutkusunu elde ettim. İstanbul’da Gazetecilik Okulu’na kaydoldum. Can Bartu, Metin Oktay, İstiklal Yaradılış okul arkadaşlarım. 1958 yılında, o günlerin önemli gazetesi olan Yeni İstanbul’a tek foto muhabiri olarak girdim. 1965 yılında askerlik sonrası Hürriyet Haber Ajansı’ndan aldığım teklifle emekli oluncaya kadar çalışacağım Ankara’ya soğuk bir ocak günü elimdeki tek bavulla indim. Meslek hayatımda yakın tarihe iz bırakan birçok olayı izledim, birçok ödül aldım, birçok hadisenin ortasında kaldım, bazen de doğrudan saldırılara hedef oldum; kafatasım kırıldı ama fotoğraf makinemi korumayı başardım.”

Haberin Devamı

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
Sofia Loren ile 1974’de film galası için geldiği Ankara’da.

‘MESLEĞİN ZOR YILLARINI HATIRLADIM’

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, kitaba ilişkin şöyle dedi: “Kitabın sayfalarında gezinirken geçmişin acı tatlı pek çok olayı bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Mesleğin sınırlı olanaklarla yapılan zor yıllarını hatırladım. Gazetecinin sıkıntılara rağmen saygı gördüğü, ülkeyi yöneten insanların anlayışını, sevgisini kazandığı yılları hatırladım. Emek mücadelesinin saygıyla karşılandığı yıllara gittim.”  

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
Ecevit çifti, bir otobüs yolculuğunda uyurken.

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
Zeki Müren ve Nebahat Çehre’nin aynı sahneyi paylaştığı yıllar.

Haberin Devamı

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
İsmet İnönü, torunu Gülsün’ü okula uğurluyor.

Usta foto muhabiri Sökmen Baykara’dan Gözle Yazılan Tarih
Süleyman Demirel, eşi Nazmiye Demirel’in kullandığı otomobille geziyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sökmen Baykara#Fotoğraf#Gözle Yazılan Tarih

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği