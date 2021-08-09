Üst üste ikinci facia

Balıkesir OSB çevre yolunda dün sabah saat 04.40 sıralarında, Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur’a ait Kerem Başol yönetimindeki 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak takla atıp devrildi. Kazada 11 kişi olay yerinde, 4 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bölgedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Şoför Kerem Başol ile ikinci sürücü Cengiz Umut’un hayatını kaybettiği otobüste toplam 32 kişinin olduğu öğrenildi. Kazada şoförlerle birlikte Ahmet Yağlıdere, Hatice Çelikörs, Kamuran Demir, Şennur Tokur, Feruz Demir, Ozan Ahmet Akızılırmak, Akın Duru, Ahmet Işıklar, Nurten Eruçar, Bilge Toker, Nilay Işıklar, Melissa Kızılırmak, Sevim Kızılırmak yaşamını yitirdi. Yaralılardan 7’si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KEMERİ TAKILI OLAN KURTULDU

Hastaneye gidip yaralılarla görüşen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, “Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti ‘Ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı’ diye bir ifadesi oldu. Netice itibarıyla her olay tabii çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan inceleniyor” dedi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Kocaeli merkezli otobüs firması Efe Tur yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bu acının tarifi olmasa da ailelerin acısını gönülden paylaşıyoruz. Yaralıların acil şifa bulmasını dilerken, tüm gayretimizle tedavi süreçlerini takip etmekteyiz. Kazanın oluşumu incelenmekle beraber sürecin en şeffaf haliyle kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmek isteriz. Başımız sağ olsun.”

Geçen cuma da İstanbul’dan Aydın’ın Didim ilçesine gitmekte olan Fikret Hataman’ın kullandığı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, yolun kenarında duran TIR’a çarpmış, kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 42 kişi de yaralanmıştı.

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