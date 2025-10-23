Üst üste 3 kez dünya şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu yeni hedefini Hürriyet’e açıkladı... "MotoGP’de başarılı olmak istiyorum"

Haberin Devamı

TOPRAK Razgatlıoğlu, ikisi üst üste olmak üzere Dünya Superbike Şampiyonası’nda üçüncü kez zirveye çıktı. Ama 3 ve son dünya şampiyonluğu bunların içinde belki de en zoru, adrenalini en yüksek olanıydı. En büyük rakibi Bulega’nın, Toprak’a çarparak yarış dışı bırakması planları alt üst etti. TOPRAK Razgatlıoğlu zorlu geçen sezonu, tansiyonun bir hayli gerildiği son yarışı ve artık MotoGP’de yarışacak olmasıyla alakalı hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

‘DAHA DİKKATLİ OLURDUM’

- Kazada ne hissettin?

Onun öyle bir hata yapıp çarpması gerçekten beni şaşırttı. İlk başta ‘Bilerek mi yaptı?’ dedim. Sonrasında izledim. Tabii çok dikkat etmek istese zaten çarpmazdı. En güzel şey hata yaptı ve hatasını biliyor. Ondan sonrasında gelip özür dilemesi bizim için yeterliydi. Benzer pozisyonda ben içeride olsaydım, kaldırıp kafamı bakardım. Ama o bakma gereği duymadı, o yüzden düştüm zaten.

- MotoGP ile ilgili neler hissediyorsun?

Heyecanlıyız ve bir yandan da hazırız. Superbike yarışları veya padoğu gibi olmayacak. Beklentiler çok yüksek. Superbike’da inanılmaz şeyler başardık ama MotoGP’de özellikle ilk sene çok zor olacak. İlk sene tabii çok fazla umudum yok, beklenti içinde değilim ama güzel şeyler başarırsak beni çok mutlu edecek. Ufak bir stres ve korku var. Oraya gidiyorum ama başarılı olmak istiyorum. Çünkü orada, ‘Buraya bir Türk sporcu geldi ve başarı elde etti gitti’ desinler istiyorum.

- 2023’te Yamaha ile MotoGP’de pek istediğin gibi geçmeyen bir test yaşadın. Sonrasında Yamaha seni tekrar nasıl ikna etti?

Yamaha artık tamamen değişti orada. O zaman 2. takım Yamaha fabrika motoruyla yarışmıyordu. Şimdi artık 2 takımda da fabrika desteği var. O yüzden aslında birazcık biz oraya doğru kaydık. Ve gerçekten de artık MotoGP’ye gitmemiz gerekiyordu. Şu anki en büyük hedefimiz zaten en iyi Yamaha pilotu olmak. Eğer onu başarabilirsek zaten çok büyük bir şey başarmış olacağız gittiğimiz gibi. Zor bir şey ama olacağına da inanıyorum.

- Nasıl bir sezon seni bekliyor?

Ben genelde hep böyle gerçekçi konuşmayı seven biriyim. Şov yapmaya hiç gerek yok. ‘MotoGP’ye gidiyoruz’ diye bu havalara girmeye gerek yok. Gerçekçi konuşup kendimi gerçek şeylere hazırlamaya çalışıyorum.