Üst mahkeme: Ayşe Barım cezaevinde kalabilir

ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında 27 Ocak 2025’te tutuklanmıştı. Barım hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Barım, 1 Ekim 2025’te, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin raporlar, Adli Tıp Kurumu’nun tespitleri gerekçe gösterilerek ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ertesi gün Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etmişti. Savcılığın itirazı değerlendiren İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi ise Ayşe Barım hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı.