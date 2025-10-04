×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üst mahkeme: Ayşe Barım cezaevinde kalabilir

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Barım#ID İletişim#Gezi Parkı
Üst mahkeme: Ayşe Barım cezaevinde kalabilir
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 07:00

Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkaran İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararına gerekçe olarak, “Cezaevinde kalmasına engel olmadığını” gösterdi. Ayşe Barım’ın tedavisinin hastanede devam edeceği, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklama kararının yüzüne okunacağı ve yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında 27 Ocak 2025’te tutuklanmıştı. Barım hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme” suçundan 22.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Barım, 1 Ekim 2025’te, İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, beyin ve kalp rahatsızlığına ilişkin raporlar, Adli Tıp Kurumu’nun tespitleri gerekçe gösterilerek ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ertesi gün Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz etmişti. Savcılığın itirazı değerlendiren İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi ise Ayşe Barım hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Barım#ID İletişim#Gezi Parkı

BAKMADAN GEÇME!