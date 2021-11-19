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Üst komşusunun oğlunu rehin almıştı! Karar verildi

#Rehin#Komşu#Konya
Üst komşusunun oğlunu rehin almıştı Karar verildi

Konya'da ziyarete gittiği akrabasının üst kat komşusunun evde yalnız oğlu B.E.Ö.'yü (8) içeride kilitleyip, rehin alan H.K. (21) adlı kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

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Olay, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi, İhsaniye Caddesi'ndeki 5 katlı binada meydana geldi. Ankara’dan akrabalarını ziyarete gelen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.K., iddiaya göre, geçirdiği sinir krizi sonucu üst kat komşusunun kapı zilini çaldı. Annesi S.Ö. işte olduğu için evde yalnız kalan B.E.Ö., kapıyı açtı. Eve giren H.K. adlı kadın, kapıyı kilitleyip, B.E.Ö.'yü rehin aldı. B.E.Ö.’nün ağlamasını ve kadının bağırma seslerini duyan bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Üst komşusunun oğlunu rehin almıştı Karar verildi

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu H.K.'yi ikna edip, kapıyı açmasını sağladı. H.K. kapıyı açar açmaz eve giren polis, küçük çocuğu kurtardı. H.K. ise polise uzun süre direndi ve gözaltına alındı. H.K.'nin elinden kurtarılan B.E.Ö.'yü, yakını sakinleştirmeye çalıştı. H.K., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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#Rehin#Komşu#Konya

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