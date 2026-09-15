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Üst geçitten yola düştü, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

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#Üst Geçit#Kaza#Adana
Üst geçitten yola düştü, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 16:59

Adana'da bilinmeyen nedenle üst geçitten caddeye düşen Mert Dalkılıç isimli gence seyir halindeki minibüs çarptı. Dalkılıç, çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda meydana geldi. Yaya üst geçidindeki Mert Dalkılıç, bilinmeyen nedenle caddeye düştü. Bu sırada caddede seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Dalkılıç’a çarptı.

Üst geçitten yola düştü, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Dalkılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Dalkılıç’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üst geçitten yola düştü, minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

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#Üst Geçit#Kaza#Adana

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