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Üst geçitten yola atladı, sonrası facia...

#Üst Geçit#Kaza#Kocaeli
Üst geçitten yola atladı, sonrası facia...

İzmit'te D-100 karayolu üzerindeki üst geçitten atlayan Mustafa Ü. (21) hayatını kaybetti. Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yapan TIR’a ise arkadan gelen kamyon çarptı.

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D-100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı. Bu sırada yoldan geçen 41 HT 050 plakalı TIR'ın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.’ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen 41 DV150 plakalı kamyon ise TIR’a çarptı.

Üst geçitten yola atladı, sonrası facia...

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Üst geçitten yola atladı, sonrası facia...

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#Üst Geçit#Kaza#Kocaeli

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