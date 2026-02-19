×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üst geçidin beton blokuna çarpan otomobilde öldü

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Eskişehir#Vedat Kılıçarslan
Üst geçidin beton blokuna çarpan otomobilde öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 14:48

Eskişehir’de otomobilin üst geçidinin beton blokuna çarptığı kazada sürücü ağır yaralanırken, yanındaki Yaşar Akça (56) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana geldi. Vedat Kılıçarslan’ın (47) kullandığı 26 ACT 062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıkıp önce refüje ardından üst geçidin taşıyıcı beton blokuna çarptı.

İKİ KİŞİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada sürücü Kılıçarslan ile yanındaki Yaşar Akça, araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılıçarslan ve Akça, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar Akça, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Eskişehir#Vedat Kılıçarslan

BAKMADAN GEÇME!