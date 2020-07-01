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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:16,Son Güncelleme:

Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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NEVŞEHİR'de, kontrolden çıkıp, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Doğan, yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Doğan'ın kullandığı 50 AR 581 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, sürücü Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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