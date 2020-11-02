Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs çarptı, öldü

Kaza, dün, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Aliye Yılmaz, eşiyle birlikte evlerine gitmek için bindikleri toplu taşıma aracında karayolu üzerinde indi. Çift, üst geçidin hemen altından refüjdeki korkuluklardan atlayarak, yolun karşısına geçmek istedi. Ancak gelen bir minibüs, Aliye Yılmaz’a çarptı. Yılmaz, savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.



KAZAYA RAĞMEN ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR



Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aliye Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, minibüs sürücüsü M.A.’yı gözaltına aldı.



Öte yandan kazanın yaşandığı yerde üst geçit bulunmasına rağmen vatandaşların korkuluk demirlerinin üzerinden atlayarak yolun karşısına geçmeleri dikkat çekti.