‘Üst düzey’ nokta operasyonu

MİT Kuzey Irak’ın Kandil bölgesinde oluşturduğu yerel istihbarat ağıyla terör örgütünün tepe yöneticilerinin peşine düştü. Hedefteki isimlerden biri de terör örgütünün sözde karar alma organlarından KCK önderlik komitesi-yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen’di. MİT’e akan anlık istihbaratlardan Bilen’in bölge içindeki tüm hareketliliği, alışkanlıkları, nerelerde gizlendiği, kimlerle temas halinde olduğu, kime hangi talimatları verdiği tespit edildi.

Kandil’de toplanan bilgiler MİT karargâhında değerlendirildi. Sivillerin operasyondan etkilenmemesi ve hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalışma yapıldı. Ayrıca operasyondan kısa süre önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurları da farklı bölgelere sevk edildi. Terörist Bilen’in Kandil’de gizlendiği baraka şeklindeki ev, MİT ve TSK’nın ortak operasyonunda nokta atışıyla yerle bir edildi. Bilen operasyonda etkisiz hale geldi. Operasyonun hangi şekilde yapıldığı açıklanmazken, silahlı insansız hava aracı (SİHA) kullanıldığı değerlendiriliyor.

TERÖRİSTBAŞINDAN EĞİTİM ALDI

Nazife Bilen KCK önderlik komitesinin aktif 6 üyesinden biriydi. Suriye ve Lübnan’da Abdullah Öcalan’dan siyasi ve askeri eğitim aldı. Güvenlik kaynakları, terörist Bilen’in etkisiz hale getirilmesinin ilk aşamada PKK/KCK kadın yapısının moral motivasyonuna çok ağır darbe vuracağını değerlendiriyor. KCK kadın yapısının Irak’ta ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkat çeken kaynaklar, bunun kısa ve orta vadeli sonuçları olacağını bildirdi.

GEÇEN YIL DA ERKEK ÜYE VURULMUŞTU

PKK/KCK’nın başkanlık konseyine bağlı olarak teröristbaşı Öcalan’ın uluslararası alanda gündeme getirilmesi amacıyla eylem planlayıp koordine eden sözde önderlik komitesinde geçmiş dönemde Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan, Nuriye Kesbir, Diyar Garip Muhammed gibi tepe yönetim görev almıştı. Söz konusu konseyin “Halmat Diyar” kod adlı üyesi Diyar Garip Muhammed de, MİT’in geçen yıl düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 2 EYP ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yol üzerine tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış iki adet el yapımı patlayıcı, Tespit İmha Timi (METİ) tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi. (ANKARA / DHA)