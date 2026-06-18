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Üst aramasında 'kötü muamele' iddiası! Polisler hakkında soruşturma başlatıldı

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#Mersin#Polis#Soruşturma
Üst aramasında kötü muamele iddiası Polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 07:21

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, polislerin üst araması sırasında iki kişiye 'kötü muamelede' bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattığını açıkladı.

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Olay, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi Ali Kaya Mutlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli polis ekipleri tarafından durdurulan 2 kişinin üst araması sırasında yaşanan görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşıldı.

Üst araması yapılan kişilerden birinin iç çamaşırına kadar soyunup, ekipteki memurlarla tartıştığı anlara ait görüntüler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polisler hakkında 'kötü muamele' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#Mersin#Polis#Soruşturma

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