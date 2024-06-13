Uslu çocuk olmayacağız

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Müsavat Dervişoğlu özetle şunları söyledi: “Partimizi doğuran itirazlar hâlâ olduğu yerdedir. Karşısında durduğumuz mesele, tek adam sistemidir. Bu ucube nizama başkaldırıyorum. Haftalardır bu kürsüden, Erdoğan’ın tezgâhladığı ‘gündem kaçırma oyununu’ anlatıyoruz.

EN POPÜLER ÜRÜN NORMALLEŞME

Bu tezgâhın en popüler ürünü de normalleşme. Bizim siyasetimizde, tutulacak tek el milletimizin nasırlı elleridir. Bakılacak tek göz milletimizin şuurlu gözleridir. Bakacağımız tek yüz sevdalısı olduğumuz milletimizin yüzüdür. Erdoğan’ın şahsım devletine karnımız toktur. İktidar ve avanelerinin tüm toplumu adeta bir cadı kazanında kaynatıp, bol kepçeyle dağıttığı, o ‘uslu çocuk muhalefet’ şırasını asla ve kat’â içmeyeceğiz.”

AYŞE ATEŞ VE KIZLARI ADALETE KAVUŞSUN

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-Dervişoğlu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve kızlarının Cumhurbaşkanı’yla görüşmesine de değinerek “Babalarından, sevdiklerinden ayrı bir bayram geçirecek olan Ateş ailesine, Bengisu’ya ve Banuçiçek’e ve Ayşe kardeşime iyi bayramlar diliyorum. Bu bayramın, adaletten yoksun geçirdikleri son bayram olmasını yürekten temenni ediyorum” dedi.