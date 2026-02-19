×
Uslanmıyorlar: Sosyal medyadan paylaştı, 58 bin lira ceza yedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 09:20

Hatay'da drift atarak o anları sosyal medyada paylaşan sürücüye polis ekipleri tarafından 58 bin 217 TL cezai işlem uygulandı ve 2 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

Antakya ilçesinde otomobil sürücüsü drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Drift görüntü sosyal medyada polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Sivil trafik ekiplerince yapılan inceleme sonucunda sürücünün F.M. olduğu tespit edildi. Sürücüye; herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ‘Trafik güvenliğiyle oynayan, kamu düzenini bozan hiçbir davranış cezasız kalmayacaktır’ mesajı verildi.

