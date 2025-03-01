Üsküp’le sıcak buluşma

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Görüşmenin ardından Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ortak siyasi bildirisini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:



“Kuzey Makedonya Başbakanı değerli dostum Sayın Mickoski’yi ve kıymetli heyetini İstanbul’dan misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Bugünkü görüşmelerimizde, ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizmasını ihdas ettik.

HEDEF 2 MİLYAR DOLAR

İnşallah ben de önümüzdeki dönemde konseyimizin ilk toplantısı için Üsküp’ü ziyaret etmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar, bugünkü görüşmelerimizin önemli kısmını teşkil etti. Firmalarımız, Kuzey Makedonya’daki bankacılık, sağlık, eğitim, turizm, yenilenebilir enerji gibi sektörler başta olmak üzere birçok alanda 2 milyar dolara yaklaşan yatırımlarıyla faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Geçen yıl 1 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi, şüphesiz bu çabalarımıza katkıda bulunacaktır. Ayrıca askeri ilişkilerimiz ile savunma sanayi alanındaki ortak projelerimizi etraflıca değerlendirdik.

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Türkiye, Kuzey Makedonya’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkeler arasında yer almıştır. NATO müttefikimiz Kuzey Makedonya ile birlikte Balkanlarda barış ve istikrara doğrudan katkı sunan iki dost ülkeyiz. İlişkilerimiz aradan geçen 30 yılı aşkın sürede Üsküp’teki Taşköprü kadar sağlam hale gelmiştir. Sayın Başbakan’la görüşmemizde Kuzey Makedonya Türk toplumunun iki ülke ilişkilerine yaptığı katkılara hasseten değindik. Bu kadim dostluğu hedef alan FETÖ ile ortak mücadeleye kararlıyız. Değerli dostum Mickoski ile Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere küresel ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna’da barışın tesisine yönelik sürdürülen müzakerelere desteğimizi vurguladık. Filistin’in işgalden kurtarılması hususunda iki devletli çözüm yönünde ortak irademizi teyit ettik.”