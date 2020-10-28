Üsküdar’ın musluklarında su tasarrufu

Marmara Bölgesi, son 10 yılın en kurak yıllarından birini yaşarken, İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 30’a geriledi. Uzmanlara göre, eğer yağışlar gelmezse, 16 milyon nüfuslu İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda birkaç aylık su kaldı. Harekete geçen Üsküdar Belediyesi de su tasarrufu için özel aparat dağıtımına başladı. Tasarruf kampanyası kapsamında ilk olarak Bulgurlu Mahallesi’nde, belediyenin temizlik personelinden oluşan 100’ü aşkın ekip tarafından, 200 bini aşkın hane ile binlerce işyeri ve esnafa aparatlar ücretsiz olarak verilecek.

‘BASİT AMA ETKİLİ ÇÖZÜM’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kampanyaya ilişkin şunları söyledi: “Marmara’da sonbahar kurak geçiyor. İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlarda birkaç aylık su kaldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, dev su tasarrufu kampanyası başlattık. 30 saniyelik basit bir işlemle musluk ucuna takılan aparatlar, tazyik oranını artırırken harcanan sudan yüzde 40 tasarruf sağlıyor. Çok basit ama etkili bir çözüm.”