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Üsküdar'da yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı

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#İstanbul#Üsküdar#Deniz Polisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 17:05

İstanbul Boğazı, Üsküdar açıklarında seyreden deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle bir balıkçı teknesinden düştü. Balıkçıyı, diğer balıkçılar teknesine alarak kurtarırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı, Çengelköy açıklarında meydana geldi. Hızla ilerleyen deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, yan yana avlanan balıkçıların teknelerine vurdu.

Üsküdarda yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı

Sallanan teknelerden birinde bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. Bir süre kendi imkanlarıyla teknesine çıkmaya çalışan balıkçı, başarılı olamayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Üsküdarda yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı

Diğer balıkçı teknesinde bulunan bir kişi denize düşen arkadaşını kolundan tutarak kurtardı. Diğer balıkçılar ise kendi halinde boğazda ilerleyen tekneyi yakalayarak kurtardı. O anları ise fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu saniye saniye kaydetti. 

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Üsküdarda yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı
Üsküdarda yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı

Üsküdarda yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı

 

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#İstanbul#Üsküdar#Deniz Polisi

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