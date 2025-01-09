Üsküdar'da yaşandı: Deniz polisi yanından geçince teknesinden düştü; diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı

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Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı, Çengelköy açıklarında meydana geldi. Hızla ilerleyen deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, yan yana avlanan balıkçıların teknelerine vurdu.

Sallanan teknelerden birinde bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. Bir süre kendi imkanlarıyla teknesine çıkmaya çalışan balıkçı, başarılı olamayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Diğer balıkçı teknesinde bulunan bir kişi denize düşen arkadaşını kolundan tutarak kurtardı. Diğer balıkçılar ise kendi halinde boğazda ilerleyen tekneyi yakalayarak kurtardı. O anları ise fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu saniye saniye kaydetti.

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