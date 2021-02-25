Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar Mahir İzi Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Dron ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücü ve emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye ceza kesildi.



Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü, "Hızım biraz yüksekti. Sarıdan kırmıza geçiyordu duramadım. Dron ile tespit edilmiş." diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücü ise, "O kadar dikkat ediyordum. Bu kez takmamışım." dedi.



Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.