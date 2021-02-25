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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı

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Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
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ÜSKÜDAR'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Dron ile emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Üsküdarda trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar Mahir İzi Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Dron ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücü ve emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye ceza kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü, "Hızım biraz yüksekti. Sarıdan kırmıza geçiyordu duramadım. Dron ile tespit edilmiş." diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücü ise, "O kadar dikkat ediyordum. Bu kez takmamışım." dedi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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