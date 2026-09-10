×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Üsküdar’da ‘tehdit’ iddialarına soruşturma: Meclis üyesi ifade verdi

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Yeni Parti
Üsküdar’da ‘tehdit’ iddialarına soruşturma: Meclis üyesi ifade verdi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın müşteki sıfatıyla ifade verdi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Bir kısım basın-yayın organlarında, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimleri akabinde yapmış olduğu ‘Ayhan Aydın ağlayarak beni aradı. Beni savcı tutuklamayla tehdit etti, benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum dedi’ şeklindeki iddiaları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanılmış olup bu kapsamda beyanlarda ismi geçen Ayhan Aydın’ın ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”

ÖZGÜR ÇELİK’İ YALANLADI

Aydın, dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade verdi. Aydın ifadesinde, “Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim” dedi. Özgür Çelik’in kendisini aramadığını belirten Aydın, “Engelli eşim ve çocuğum üzerinden baskı gördüğüm iddiası da doğru değildir. Ailemin ve çocuğumun bu şekilde siyasi bir tartışmanın içine çekilmesi beni ve aile bireylerimi çok üzmüştür” ifadelerini kullandı. Aydın, CHP’den istifa edip, AK Parti’ye katılma kararını kendi iradesiyle aldığını kaydetti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyorCHP ile Mansur Yavaş arasındaki makas açılıyorHaberi görüntüle

ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık, Ayhan Aydın’ın ifadesinin ardından Özgür Çelik’in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmasına karar verdi. Çelik’in hazır edilmesi için emniyete talimat yazıldı.

Çelik ise Yeni Parti İstanbul İl Başkanlığı adına, seçim öncesi belediye meclis üyelerine yönelik tehdit iddialarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, kimlikleri soruşturma sonucu tespit edilecek kişi veya kişiler hakkında ‘siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi’, ‘tehdit’, ‘cebir’, ‘şantaj’, ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla soruşturma başlatılarak kamu davası açılması istendi.

Gözden KaçmasınYeni nesil çalışma modeline geçiliyorYeni nesil çalışma modeline geçiliyorHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı#Yeni Parti

BAKMADAN GEÇME!