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Gündem
Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Üsküdar'da taksici dehşeti yaşamıştı! İşte istenen ceza

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Üsküdar'da taksici dehşeti yaşamıştı! İşte istenen ceza

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde taksi şoförü Turgut Güldaş'ın (55) boğazına bıçak dayayarak 550 lira parasını ve cep telefonunu gasp eden Ollayor Allanazarov (27) hakkında 2 ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüpheli Allanazarov önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Öte yandan iddianamede şüphelinin bir anlık dalgınlığından istifade eden müştekinin araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği ve bu sırada da şüpheli Allanazarov'un aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Özbekistanlı Ollayor Allanazarov'un 17 Temmuz 2021'de saat 10.00 sıralarında taksi şoförü Turgut Güldaş'ın aracına bindiği anlatıldı. Şüphelinin Üsküdar İskelesi'nden taksiye bindiği, yolcu olarak Ümraniye'ye gittiği ve Bodrum Sokak'ta taksi şoförüne "Tamam geldik, dur burada" dedikten sonra Güldaş'ın boğazına bıçak dayayarak "Parayı ve telefonunu bana ver" dediği belirtildi.

BIÇAK TEHDİDİYLE YAĞMALADI

Taksi şoförü Güldaş'ın "Al kardeşim" diyerek vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine şüphelinin telefonu ve 550 lira parayı bıçak tehdidiyle yağmaladığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin bir anlık dalgınlığından istifade eden müştekinin araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği ve bu sırada da şüpheli Allanazarov'un aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi. Müşteki Güldaş'ın çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevreden müdahale eden insanların yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği anlatıldı.

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18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Ollayor Allanazarov'un "Gece vakti silahla yağma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 10 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli Ollayor Allanazarov'un taksi şoförü Turgut Güldaş'ı gasp ettiği anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansımıştı.

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