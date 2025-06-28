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Üsküdar'da sosyal tesis yandı: İtfaiyenin çalışması sonuç verdi

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#Üsküdar#Yangın#Sosyal Tesis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 14:22

İstanbul Üsküdar'da, bir sosyal tesiste yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

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Üsküdar Sahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.

Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.

Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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#Üsküdar#Yangın#Sosyal Tesis

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