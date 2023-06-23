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Üsküdar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#İstanbul#Yangın
Üsküdarda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 14:07

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Muratreis Mahallesi Silahtarbahçe Sokak'ta seyir halindeki 34 EJR 53 plakalı otomobilde saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobilden dumanların yükseldiğini gören sürücü, yolun sağ tarafına park etti.

Üsküdarda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Otomobilden alevler yükselmeye başlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Üsküdarda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Üsküdarda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Üsküdarda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

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#Üsküdar#İstanbul#Yangın

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