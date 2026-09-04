Üsküdar’da seçim ve gözaltı tartışması

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, “Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Bu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır” diye açıklama yaptı.

VALİLİK’TEN ‘10 GÜN’ AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Valiliği olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesinden doğan yükümlülüğümüz gereği, Üsküdar Belediye Meclisi’ni 5 Eylül 2026 Cumartesi günü belediye başkanvekili seçimi için toplantıya çağırdık. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler” başlıklı 45’inci maddesinde, “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır” hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, başkanın görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması hâlinde belediye meclisi, üyeleri arasından bir başkanvekili seçer. Valiliğimizce esas alınan 26 Ağustos 2026 tarihini izleyen on günlük sürenin son günü 5 Eylül 2026 Cumartesi günüdür. Bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, valiliğimizin toplantı tarihini bir siyasi partiye seçimde avantaj sağlayacak şekilde belirlediği yönünde iddialara yer verildiği görülmektedir. Bu iddialar, yürütülen seçim sürecini manipüle etme amacından öte bir anlam taşımamaktadır.”

Haberin Devamı

YENİ PARTİ’DEN ‘BASKI’ İDDİASI

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise Sinem Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından yaşanan süreci hatırlatarak şunları söyledi: "5 Ağustos tarihinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Bizim 27 belediye meclis üyemiz vardı ve bu seçimi rahatlıkla kazanabileceğimiz herkesin bildiği bir gerçekti. Sonrasında bizim adayımız ilk turda 26 oy almasına rağmen 4'üncü turda 22 oy alabildi. Bu turlar sırasında 26 oyun 22 oya nasıl düştüğüne baktığınızda; üyelerimize baskı, telkin, tehdit, önerilerde bulunulduğunu ve sonuçta üyelerimizin oylarının etkilenmeye çalışıldığını biliyoruz.

Haberin Devamı

YENİ GÖZALTILAR

2 Eylül sabahı İstanbul Valiliği'nin, '5 Eylül'de seçim yapacağız' diyerek seçimi kesinleştirdiği gün Belediye Meclis Üyesi Mithat Özdemir ve Amine Cansu Çelik gözaltına alınıyor. Şu anda Vatan Emniyetteler. Bu kişiler ayın 5'inde oy kullanacaklar ve halen bu kişilerin ne zaman ifadelerinin alınacağını bilmiyoruz. Bu sabah Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki gözaltına alındı. Bizim 2 belediye meclis üyemiz Nihat Doğan ve Ali Aral başka dosyalardan çağrılıp ifadeleri alınıyor. Nihat Doğan'ı yolluyorlar, Divan Başkanı Ali Aral'a da 'İfadeye gel ama avukatsız gel' diyorlar. 3 belediye meclis üyesi gözaltında, 2'si ise başka dosyalar nedeniyle çağrılarak baskı altına alınmış. 5 Eylül'de seçim yapacaklarını iddia ediyorlar. Seçim yapıp başarırlarsa, 'Nihayet demokrasi yerine geldi. İşte bakın biz Üsküdar halkının iradesini temsil edeceğiz' diyecekler."