Üsküdar’da seçim günü… CHP: Tüm seçenekler masada

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “3 belediye meclis üyemizin gözaltına alınmış olması, bunun seçim ayarlı bir müdahale olduğu kanaatimizi güçlendiriyor. Bütün seçenekler masada. Gerekirse seçime katılmamak da bu seçeneklerin içindedir” dedi.

BAŞKAN YARDIMCISI SERBEST

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos 2026’da CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 21 oyla başkanvekili seçilmişti. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Gültekin, İstanbul 2’nci İdare Mahkemesi’ne dava açarak, seçimlerin iptali ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme yürütmeyi durdurma vermişti. İstanbul Valiliği, seçimlerin 5 Eylül 2026’da yenileceğini duyurmuştu. Önceki gün Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.

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Belediyenin CHP’li başkan yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir ile Belediye Meclis Üyesi Ekrem Baki ise yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Özdemir, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik’in ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, önceki gün partilerinden istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı.