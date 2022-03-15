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Üsküdar’da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın' tartışması

#İstanbul#Üsküdar#Restoran
Üsküdar’da restoranda ‘fazla yakınlaşmayın tartışması

İstanbul Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları iddiasıyla uyarıda bulundu. Olaya diğer müşteriler de dahil oldu, kafedeki görevlilere tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını söyleyen işletme personeli, ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ diyerek uyarıda bulundu.

Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.

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#İstanbul#Üsküdar#Restoran

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