Üsküdar'da ramazan coşkusu tarihi Valide-i Cedid Camii'nde yaşatılıyor

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Çocukları camiye ve manevi değerlere alıştırma amacıyla hazırlanan şenlikte, patlamış mısır, ⁠pamuk şeker ve içecek gibi ikramların yanı sıra ⁠Karagöz oyunu, halat çekme yarışması, iyilik panosu, dönme dolap, fotoğraf alanı ve atölye etkinlikleri de minik misafirlerle buluşuyor.

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdür Yardımcısı Sebahattin Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, edebiyatçı Charles Bukowski'nin sözünü hatırlatarak, "İnsan geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, bugünün şikayetçisidir. Biz geçmişe hasret duyuyoruz, geleceği de özlemle bekliyoruz ama bugün şikayetçi değiliz. Bu mübarek günlerde bir Müslüman olarak abidevi bir eserin içerisinde böyle bir etkinliğe şahit olmak, bu organizasyonun parçası olmak bizim için çok büyük bir keyif." dedi.



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Karakoç, kesintiye uğramış, unutulmuş ya da unutturulmaya çalışılmış değerlerin günün anlam ve önemine uygun şekilde yeniden canlandırılmasını amaçladıklarını vurgulayarak, ramazan ayına mahsus en güzel aktiviteler için en uygun mekanların da camiler olduğu görüşünü paylaştı.

Geleceğe yol alırken geçmişi bir kenara bırakmanın doğru olmayacağını belirten Karakoç, "Gelecek henüz geldi diye de kayıtsız kalamayız. Bugünden, geçmişten güç alarak geleceği planlamak zorundayız. Geleceği planlamak için de bizim peşimizden gelen gençlere, çocuklara, her yaştan insana geçmişinin geleceğine ne şekilde destek sağladığını, güç verdiğini çok iyi anlatmak, göstermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dijital ortamın insanların zihin dünyasını, kültür dünyasını çokça etkilediği bir zamanda, çocukları öz değerlerle yeniden tanıştırmanın ve onlara bugünün şartlarında bu değerleri yeniden üretebilecekleri imkanlar sağlamanın çok kıymetli olduğunu aktaran Karakoç, "Vakıflar Genel Müdürlüğü bu toprakların geçmişten miras aldığı, devraldığı kadim mirası geleceğe taşımak için çocukların, gençlerin bu tür değerleri unutmaması için elinden ne geliyorsa yapmayı planlıyor, yapacaktır da inşallah." değerlendirmesini yaptı.

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Hacı Ahmet Ünal Vakfı Genel Müdürü Bekir Aydın etkinliklerin ikinci yılı olduğuna işaret ederek, "İki yıldır burada çocuklara, gençlere, ailelere ve toplumun her kesimine ramazan sevincini yaşatmak, ramazanın mutluluğunu bir arada, gönül gönüle, el ele yaşamak için programlar organize ediyor ve buna da 'Ramazan Şenliği' diyoruz." şeklinde konuştu.

Çocuklara ikramlar ve hediyeler sunduklarını anlatan Aydın, "Gençlerimizle beraber atölye faaliyetleri, namaz programları, iftar organizasyonları yapıyoruz. Yetişkinlerimiz de bu güzel atmosferin güzelliğinden istifade ederek ramazanı değerlendirmiş, ihya etmiş oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Ramazan bilincinin pekiştirilmesinin yanı sıra bu yıl Filistin konusunda duyarlılık kazanılması amacıyla da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ah o eski ramazanlar nerede diyen anne ve babalar yerine eski ramazanlar nerede demeyen çocuklar olacaklar. Gayemiz ramazanın geldiğini, bunun çocuklara mutluluk kattığını, bereket, hayır ve huzur ayı olduğunu anlatmak istiyoruz. Hatıralarında, dimağlarında güzel bir anı bırakmak istiyoruz. En çok ilgi çeken etkinlikler Karagöz oyunu ve Nasrettin Hoca'yla yapılan faaliyetler oluyor."

VALİDE-İ CEDİD CAMİSİ, "SÜSLÜ CAMİ" OLDU

Bu yıl farklı olarak eski usul dönen salıncak getirdiklerini ifade eden Aydın, "Çocuklar camiyi, tabiri caizse, bir neşelenme, mutlu olma, huzur dolma yeri olarak görüyorlar. Bu işi yaparken alanında uzman birçok kişiyle 'Çocuklara ramazanı nasıl anlatmalıyız, sevdirmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz?' gibi konularda istişarelerde bulunduk. Çocuk burada ramazanı kafasında güzel bir anı olarak kodlamış oluyor. En kıymetli bulduğumuz nokta burası. Seneye bir daha ramazana ulaşmayı iple çeken çocuklar görmeye başladık." görüşünü paylaştı.

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Aydın, Valide-i Cedid Camisi'nin bu anlamda çok güzel, kıymetli bir eser olduğunu söyleyerek, "Camimizin ismi çocukların dimağlarında 'Süslü Cami' diye kaldı. Bu ifade bile çocuklarımız için camiyi, ramazanı sevme ve ibadet şuurunu elde etme açısından önemli bir dönüm noktası. Bu güzelliğin tüm camilerimize, tüm İslam coğrafyalarına hatta o coğrafyaları da aşıp tüm dünyaya yayılması, ramazanın bereketinin, mutluluğunun çocuk, büyük, genç herkesle ortak bir şekilde yaşanması, barışın, mutluluğun, huzurun İslam'ın güzelliklerinin gönlümüzde yer edinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Müftülüğü ve Birr Gençlik Hareketi'nin de destek verdiği etkinlikler, ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrasında Valide-i Cedid Camisi avlusunda devam edecek.