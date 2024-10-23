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Üsküdar'da polise çekiçli saldırı: Avukat oğul ile eski subay baba terör estirdi

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#Polis#İstanbul#Üsküdar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 11:34

Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis, şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü.

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Olay, saat 9.30 sıralarında Bulgurlu Mahallesi'nde Söğütlü Çayır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Baba oğul ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.  

Üsküdarda polise çekiçli saldırı: Avukat oğul ile eski subay baba terör estirdi

Şüpheli Yaşar Tarık O. araçtan aldığı çekiçle polis memuruna saldırırken babası Kadir O. aracın kapısını açarak ekiplere silah doğrulttu. Çekiçli saldırı sonucu polis memuru kafasından yaralanırken diğer polis memuru şüphelileri ateş etti.

 

Üsküdarda polise çekiçli saldırı: Avukat oğul ile eski subay baba terör estirdi

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibini sevk edildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek sokakta güvenlik önlemi alırken çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. 

Üsküdarda polise çekiçli saldırı: Avukat oğul ile eski subay baba terör estirdi

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#Polis#İstanbul#Üsküdar

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