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Üsküdar’da pitbull dehşeti! 4 kez ameliyat edildi, bacağını kaybetme riski var

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#Üsküdar#Pitbull#Saldırı
Üsküdar’da pitbull dehşeti 4 kez ameliyat edildi, bacağını kaybetme riski var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 23:19

Üsküdar’da, tasmasız ve ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen Pitbull cinsi köpek, 82 yaşındaki Yücel Ata’ya saldırdı. 4 ayrı ameliyat geçiren kadının ayağının kesilme riski olduğu öğrenildi.

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Olay, 18 Eylül günü, akşam saatlerinde, Mehmet Akif Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyüş yapmak için dışarı çıkan 82 yaşındaki Yücel Ata, 3 kişi tarafından tasmasız ve ağızlığı olmadan gezdirildiği iddia edilen Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından ısırarak kadını uzun süre bırakmayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Olayın ardından köpek ve sahipleri kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 kez ameliyat edilen kadının sağ bacağını kaybetme riskinin olduğu öğrenildi.

ÜÇ PİTBULLA EL KONULDU

Saldırıya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Polis ekipleri kısa sürede köpeğin sahibi Hakan Ç., arkadaşları Cafer P. ve Hüseyin Ç.’yi gözaltına aldı. Haklarında idari para cezası uygulanan şüpheliler, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Ç. ve arkadaşları Cafer P. ve Hüseyin Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin Hakan Ç.’in evinde bulunan 3 pitbull cinsi köpeği alarak barınağa götürdüğü öğrenildi.

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#Üsküdar#Pitbull#Saldırı

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