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Üsküdar’da patlama yaşanan bina yıkıldı

#Patlama#Üsküdar#Bina
Üsküdar’da patlama yaşanan bina yıkıldı

Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makinalarıyla yıkıldı.

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Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan polis ve itfaiye ekiplerinin de tedbir amaçlı beklemeye devam ettiği görüldü.

Üsküdar’da patlama yaşanan bina yıkıldı

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#Patlama#Üsküdar#Bina

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