Gündem Haberleri

Üsküdar’da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 08:19

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, sürücü Fatih Ö. gözaltına alındı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesi’nde meydana geldi. Beykoz yönüne doğru ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki bir otomobile ardından da yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan iki kişi, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde otomobil içerisinde alkol şişesi bulunurken, sürücü Fatih Ö. gözaltına alındı. (DHA)
#Üsküdar#Trafik Kazası#Kuzguncuk Mahallesi

