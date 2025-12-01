Üsküdar'da otel ve eve silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Üsküdar'da haraç istedikleri kişinin sahibi olduğu oteli ve ona ait olduğunu sandıkları boş binayı kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BOŞ BİNAYA ATEŞ AÇTILAR

Beylerbeyi Mahallesi'nde bulunan bir otel, 31 Temmuz'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Yaralananın olmadığı olayın ardından şüpheliler kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürerken geçen hafta aynı bölgede boş binaya ateş açıldı. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren polis, güvenlik kameralarına yansıyan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Oteli kurşunlayan şüphelilerin, iş yeri sahibinin evine silahlı saldırı düzenlemek istediğini ancak sokak adlarını karıştırarak yanlış adrese ateş açtıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.