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Üsküdar'da lisede dehşet! Okul tuvaletinde arkadaşını bıçakladı

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#Üsküdar#Lise#Bıçaklı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 10:03

İstanbul Üsküdar’da lise öğrencisi E.B. (16) okulun tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Gözaltına alınan E.B. tutuklandı. E.B. emniyetteki ifadesinde arkadaşını yaraladığı bıçağı çay ocağından temin ettiğini, arkadaşının kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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Olay, 22 Mayıs'ta Üsküdar’da özel bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B (16) isimli kız öğrenci tuvalette bulunduğu sırada sınıf arkadaşı E.Ç.'yi (15) sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. E.B. gözaltına alındı.

BIÇAĞI ÇAY OCAĞINDAN ALMIŞ

E.B. emniyetteki ifadesinde arkadaşını yaraladığı bıçağı çay ocağından temin ettiğini, arkadaşının kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha önce farklı tarihlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi.

Üsküdarda lisede dehşet Okul tuvaletinde arkadaşını bıçakladı

KOŞARAK KAÇTI

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E.B.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra okuldan kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. E.B isimli öğrenci okul kapısından çıktığı sırada başka bir öğrenci tarafından durdurulmaya çalıştığı sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Üsküdarda lisede dehşet Okul tuvaletinde arkadaşını bıçakladı

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#Üsküdar#Lise#Bıçaklı Saldırı

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