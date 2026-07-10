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Üsküdar'da mezarlar tahrip edildi: 1 gözaltı

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#Üsküdar#Ermeni Mezarlığı#Mezar Tahribatı
Üsküdarda mezarlar tahrip edildi: 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 13:21

Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarlar tahrip ettiği belirtilen M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

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Üsküdar Bağlarbaşı'nda bulunan Surp Garabet Ermeni Mezarlığı'ndaki bazı mezarlar tahrip edildi. 8 Temmuz'da mezarlıktaki tahribatın bildirilmesi üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin çalışması sonucunda şüphelinin M.K. adlı kişi olduğu belirlendi. M.K. dün gözaltına alındı.

'TUTUKLANMA' TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa getirildi. M.K., burada ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

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#Üsküdar#Ermeni Mezarlığı#Mezar Tahribatı

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