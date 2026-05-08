Üsküdar’da metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 09:58

Üsküdar’da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 07.50 sıralarında Acıbadem durağındaki metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

 

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

METROBÜS SEFERLERİNDE KISA SÜRELİ AKSAMA YAŞANDI

Yaralananın olmadığı olayda metrobüste hasar oluştu. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Arızalı aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından seferler normale döndü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

